ظهرت حالًا “اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 .. مبروك اسمك فيهم”

تعتبر اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 من أهم المحتويات المتداولة حالياً، حيث ينشغل العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن أسماء المعلمين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف في إطار العقود مع الوزارة، قامت وزارة التربية بإصدار الإعلان الرسمي الذي يتضمن أسماء المقبولين بعد إجراء العديد من الاختبارات للمتقدمين، وتم اختيارهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وأدائهم في الاختبارات.

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024

أطلقت وزارة التربية بالعراق رابط يحتوي على أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة بصفة كاتب، وأكدت الوزارة أنه تم قبول 20,600 درجة وظيفية.

تجري عمليات فرز الطلبات حالياً، وسيتم الإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين إلكترونيًا خلال هذا الأسبوع، يتوجب على المعلمين المقبولين حضور التعيين الرسمي اعتبار من 24 يناير 2024.

الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية

يمكن للمواطنين العراقيين البحث عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية عبر الرابط الرسمي المُخصص لذلك، يمكن تحقيق ذلك من خلال:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

النقر على رابط “المسابقة الوطنية لتعيينات الوزارة”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم للمسابقة.

اختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

الضغط على أيقونة “استعلام عن النتائج”.

انتظار الظهور النتيجة.

التقديم في عقود وزارة التربية

على المتقدمين الراغبين في التقديم لعقود وزارة التربية الالتزام بالشروط المحددة والتي تشمل:

حمل الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق.

حاصل على شهادة جامعية تؤهله للوظائف المطروحة.

مهارات قيادية عالية وقدرة على التعامل الفعّال مع الطلاب.

اجتياز جميع مراحل الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بالمسابقة.

إذا كان اسم المتقدم غير مدرج ضمن أسماء المقبولين، يتاح له تقديم طلب تظلم خلال الفترة المحددة للذين لم يتم قبولهم في تلك الوظائف.