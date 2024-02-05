ننشر الآن  نتائج السادس الاعدادي دور اول 2024 “هنـــا” عبر ملازمنا في العراق

تساءلت الطلاب والطالبات في العراق حول الحقيقة المتعلقة نتائج السادس الاعدادي دور اول 2024، وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

نتائج السادس الاعدادي دور اول 2024

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول توقيت إعلان النتائج، مما دفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور للتواصل مع وزارة التربية العراقية للتأكد من صحة هذه الأنباء، ومن المهم أن نشير إلى أن الوزارة قد أوضحت جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقعها الرسمي ومنصة نتائجنا.

على الرغم من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالفعل، إلا أن هناك توارج حول تحديد تاريخ نشر النتائج، مما دعا الكثيرين إلى التواصل مع وزارة التربية العراقية للتحقق من صحة هذه الأخبار.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على عدم وجود موعد رسمي محدد لإعلان النتائج، وأشارت إلى أن عملية تصحيح الدرجات تتبع عدة مراحل من التصحيح والتدقيق والمراجعة لضمان حصول كل ممتحن على حقه دون أي ظلم.

الاستعلام عن النتائج 2024

يمكن للطلاب التحقق من نتائجهم عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية، تشمل خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

اختيار الصف الذي يدرس به الطالب.

الضغط على زر “استعلام عن النتائج”.

ستظهر النتيجة، ويمكن حفظها للرجوع إليها لاحقًا.

متى تنتهي اجازة نصف العام في العراق؟

بعد معرفتك نتائج السادس الاعدادي دور اول 2024 إليك موعد انتهاء الإجازة حيث أعلنت وزارة التربية العراقية موعد انتهاء إجازة منتصف العام للعام 2024، وأكدت أنها ستبدأ في 1 فبراير وتستمر لمدة 17 يوم.