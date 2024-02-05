لتقوية المناعة.. مشروبات طبيعية ضرورية للشتاء غنية بالفيتامينات

نحتاج في فصل الشتاء الكثير من الأطعمة والمشروبات طبيعية التي تقوي المناعة والتي تزيد الشعور بالدفء، فهناك مشروبات ضرورية للشتاء غنية بالفيتامينات يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.

مشروبات طبيعية ضرورية للشتاء

يبحث الكثير عن مشروبات طبيعية ضرورية للشتاء التي تساعد على تقوية مناعتنا وتحمي الجسم من الإصابة بالكثير من الفيروسات المنتشرة في تلك الفترة، سنوضحها لكم الوصفات بالتفصيل.

مشروب شاي الزنجبيل

هو مشروب ساخن معروف بقدرته على بتقوية المناعة، حيث يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحارب الالتهابات، كما يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تقضي على الجراثيم والبكتيريا، فقط قم بتناول كوب من شاي الزنجبيل يوميًا لحماية جسمك من الأمراض.

عصير البرتقال

مشروب منعش ومفيد غني بفيتامين سي المقوية لجهاز المناعة، فهي تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد في تقضي على الجذور الحرة المسببة للالتهابات، كما يساعد فيتامين سي على إنتاج خلايا الدم البيضاء، فقط قم بشرب كوب من عصير البرتقال الطازج يوميًا لمد جسمك بفوائد صحية عظيمة.

مشروب الشاي الأخضر

يحتوي على المركبات النباتية المفيدة لصحة الجسم مثل الكاتيكينات والبوليفينولات التحسن وتقوي الجهاز المناعي، فهي مضادات الأكسدة القوية تحفاظ على صحة الخلايا وتحارب الأمراض، كل ما علينا هو تناول كوبين أو ثلاثة من الشاي الأخضر يوميًا لتعزيز مناعة الجسم.

مشروب الليمون الساخن

مشروب طبيعي يقوي المناعة يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي التي يحمي الجسم من نزلات البرد والانفلونزا، فقط قم بشرب كوب من الليمون الساخن المحلى بعسل النحل يوميًا.