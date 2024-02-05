“هنـــا” كشف اسماء نقل النفوس بالعراق 2024 في جميع المحافظات .. أخر وجبة

تعد خدمة اسماء نقل النفوس بالعراق واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في العراق، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الحكومة لتحسين وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

اسماء نقل النفوس بالعراق

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن أسماء نقل النفوس للعام 2024، وقامت بتوفيرها عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية الاستعلام عنها من قبل المواطنين، مما يتيح لهم الحصول على هذه البيانات دون الحاجة إلى الانتقال إلى المقار الحكومية وتفادي التزاحم الذي قد يحدث في تلك الأماكن.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 124

لتسهيل العملية، أوضح وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن كشوف أسماء نقل النفوس من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، تم إطلاق الوجبة رقم 124 الأخيرة عبر البوابة لضمان توفيرها بسهولة للمواطنين، ويمكن الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية العراقية أو حكومة المواطن الإلكترونية.

النقر على أيقونة خدمة “استعلام خدمة نقل النفوس 2024”.

إدخال رقم الوجبة المطلوبة واسم المستعلم عنه بشكل دقيق.

تحديد الأماكن التي يمكن تعديل الاسم أو اللقب فيها.

النقر على أيقونة الاستعلام.

الانتظار لبضع لحظات حتى تظهر كل المعلومات الخاصة بأسماء الوجبة الجديدة.

خطوات التقديم على خدمة نقل النفوس 2024

للمواطنين العراق الراغبين في تقديم طلب لتغيير الألقاب أو تعديل النفوس في مختلف المحافظات، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة حكومة المواطن الإلكترونية على الإنترنت.

النقر على أيقونة تقديم الطلب.

ملء الاستمارة الإلكترونية بعناية.

إرفاق الأوراق المطلوبة، مثل نسخة من البطاقة التموينية والبطاقة السكنية وبطاقة الأحوال المدنية والبطاقة الانتخابية.

النقر على خانة إرسال الطلب.

تتيح هذه الخطوات للمواطنين تقديم طلباتهم بكفاءة وسهولة، وتساهم في تيسير العمليات الإدارية وتحسين تجربة الخدمات الحكومية للمواطنين.