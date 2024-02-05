“اضحك من قلبك” خطوات تثبيت قناة توم وجيري Tom and Jerry لاحلي الافلام

تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيا مميزا يناسب جميع الأعمار مع ازدياد شعبيتها، زادت عمليات البحث عن ترددها الجديد في هذا المقال، سنكشف عن مفاجآت 2024 التي تُقدمها قناة توم وجيري، ونقدم شرحا مفصلا للتردد الجديد، وطريقة إدخاله على أجهزة الاستقبال المنزلية كما سنقدم لمحة عن محتوى القناة الجديد، ونبرز المزايا التي تُقدمها للمشاهدين.

كيفية ضبط قناة توم وجيري

إجراءات ضبط تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال:

اولا الوصول إلى قائمة القنوات: يتم ذلك من خلال الضغط على الزر المخصص لقائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

ثانيا تفعيل خاصية البحث:حيث يتم الضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات الجديدة.

تحديد القمر الصناعي: يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة.

ثم قم إدخال التردد الجديد: يتم إدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري في الخانات المخصصة لذلك وبيانات تردد قناة توم جيري هي 12149 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والجودة SD

يمكن ضبط قناة توم وجيري علي القمر الصناعي العرب سات وبيانات تردد القناة 11315 ويكون معامل الاستقطاب أفقي ويتم ضبط معدل ترميز: 27500 ويكون معامل تصحيح الخطا: ⅚ الجودة:SD.

تأكيد عملية البحث: يتم الضغط على زر “بحث” مرة أخرى لبدء عملية البحث عن القناة.

عرض القناة في قائمة القنوات: بعد انتهاء عملية البحث، ستظهر قناة توم وجيري في قائمة القنوات.

بعد ضبط القناة يمكن الاستمتاع بمغامرات توم وجيري واحلي افلام الكارتون.