مبروك نتيجتك هنـــا “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024” .. بالاسم فقط

تصيدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المصريين المقيمين في محافظة البحيرة عن كيفية الاطلاع عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة للعام الدراسي الأول 2023 و 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قامت بإتاحة رابط يمكن لجميع المقيمين في محافظة البحيرة الاطلاع على النتيجة من خلاله بالاسم ورقم الجلوس فقط حيث ان الوزارة اعلنت من وقت قصير الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات ورصد الدرجات للطلاب يمكنكم معرفة رابط الاطلاع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة من خلال متابعة هذا المقال .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

انتهى طلاب الشهادة الاعدادية المقيمين بمحافظة البحيرة تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 منذ يوم 24 يناير عام 2024 وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا باداء الامتحانات في البحيرة ما يخرج من 116 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 18 إدارة تعليمية في محافظة البحيرة حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة يوسف الديب أن جميع عمليات التصحيح اقتربت بشكل كبير من الانتهاء وسوف يتم رصد الدرجات الاخيرة للطلاب حيث انه سوف يتم اعتماد جميع النتائج من محافظ البحيرة الدكتوره نهال بلبع وسوف يتم عمل جولة تفقدية مع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة وسوف يتم اعتماد النتيجة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الذي يمكنكم الدخول عليه من خلال هذا الرابط.