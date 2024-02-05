Link اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فبراير 2024 عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن Link اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي أصبح من أشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية الغير قادرة على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب.

Link اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حيث يمكن للمتقدمين الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الإنتهاء من رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة، تيسيراً على كبار السن والسيدات وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي

ثم اختر على برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

في حالة العثور على اسم المستفيد يرجى الإطلاع على تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وقد صرح وزير العمل العراقي خلال مداخلة هاتفية له على قناة العراق الفضائية، أن الوزارة بدأت في استقبال طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنها لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية وهي: