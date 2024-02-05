رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 “بالاسم فقط” مبروك يا عمدة ابنك نجح

تمكن وزارة التربية والتعليم طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية إمكانية الاستعلام عن الدرجات الإلكترونية من خلال الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم حيث تزايدت عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الخطوات التي يمكن الاستعلام من خلال اتباعها تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

طب ما الإعلان من قبل الدكتور محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الشهادة الاعدادية بلغ ما يقرب من 83 ألف طالب وطالبة ويبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على 50% أكثر من 71 ألف طالب والطلاب تصل نسبة نجاحهم الى 86% حيث انه يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع عن نقاط التالية: