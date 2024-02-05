النتائج مبشرة جدًا “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024” .. مبروك النجاح

يسأل الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات محافظة كفر الشيخ للشهادة الاعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث انه تم اعتماد الشهادة من قبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين هو الذي اشار ان نسبة النجاح تصل إلى 80% وتصل نسبة النجاح لنتيجة الاعدادية المهنية إلى 99% نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع تصل إلى نسبة 100% نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بمدرسة النور للمكفوفين تصل إلى نسبة 90% نجاح وبامكانكم من خلال هذا المقال الاطلاع على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

تم الاعلان من قبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أن عدد جميع الطلاب الذين قاموا بالتقدم لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العام الدراسي الاول يصل الى 61000 طالب وطالبة وقد تغيب منهم عن تأدية الامتحانات ما يقرب من 148 طالب وحضر الى الامتحانات ما يقرب من 60 ألف 976 طالب وطالبة ونسبة نجاح الطلاب ذلك الفصل الدراسي تصل الى 80% حيث جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الدكتور علاء جوده ورئيس لجنة النظام والمراقبة جلال فوزي ومسؤول قواعد البيانات المركزية صلاح حسنين ومدير التعليم الاعدادي عبد العزيز ابو موته ومدير غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني هاني حمدان وعدد كبير من القيادات التنفيذية ويمكنكم الدخول على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ عن طريق النقر على هذا الرابط.