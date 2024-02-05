أخبار التعليم
أهالي النوبة الكرام “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024” .. اعرف نتيجتك انت وصحابك بالاسم
يمكن للطلاب والطالبات المقيمين بمحافظة أسوان الاستعلام الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2023 و 2024 بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن الاقتراب من اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع الإلكتروني المعتمد من الوزارة ولكن عن طريق عدة خطوات يمكنكم الاطلاع عليها والدخول على الرابط مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024
يمكن الطلاب والطالبات المقيمين بمحافظة سوهاج الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 و 2024 عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:
- يجب على الشخص المستعلم اللجوء الى الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 2024 عن طريق النقر على هذا الرابط.
- يمكن ايضا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان عن طريق الدخول على موقع نتيجه نت المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال النقر على هذا الرابط.
- بعد الدخول على احد المواقع تظهر أمامك الصفحة الرئيسية انقر على ايقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان الفصل الدراسي الأول.
- في الخطوة التالية قم بتحديد العام الدراسي 2023 و
- اكتب اسم الطالب في الخانة الاولى رباعيا واكتب رقم جلوس الطالب.
- تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة الظاهرة أمامك.
- انتظر لحظات وسوف تظهر لك النتيجة على الشاشة بالمجموع الكلي وكل مادة على حدة.