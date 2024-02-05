رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 “هنـــا” .. مبروك النجاح يا ولاد

اعلانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 في جميع المحافظات المصرية وتم الإعلان عن عدة روابط لكل محافظة على حدة يمكن من خلالها ومن خلال اتباع عدة خطوات الاستعلام عن النتيجة وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على رابط الاستعلام عن محافظة المنوفية تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه تم ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في بعض المحافظات منذ يوم 24 يناير 2024 وعن أنه سوف يتم ظهور بقية نتائج الطلاب في الايام القليله المقبله ويتم اعتمادها من قبل السادة المحافظين حيث ان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية محمود الفولي قام بالاعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 وقال انه سوف يتم تنزيل النتيجة ورصد الدرجات خلال ثلاثة أيام في الكنترول بعد ظهورها في المدارس ومن المتوقع ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية يوم الثلاثاء القادم وأكد محافظ المنوفية أنه سوف يتم ظهور النتيجة فور انتهاء المراجعة النهائية في الأيام القليلة المقبلة وسوف يتم اعتماد النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنوفية الذي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.