اضبط الإشارة الآن تردد قناة الأهلي الرياضية الجديد الناقلة لجميع مباريات النادي الأهلي مجانًا

يبحث الكثير من محبي ومشجعي النادي عن تردد قناة الأهلي الرياضية التي تقوم بنقل كافة مباريات النادي الأهلي مجانًا بدون أي اشتراك أي دفع مالي، حيث تعتبر من أهم القنوات الرياضية التي أطلقتها وزارة الرياضة المصرية، حيث تقوم ببث الكثير من المباريات تحديدًا التابعة للنادي الأهلي المصري، والآن وعبر هذا المقال سنتعرف على التردد عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة الأهلي الرياضية الجديد

قامت إدارة القناة بتوضيح تردد قناة الأهلي الرياضية وذلك بعد بحث الكثيرين عنه على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبناءً عليه سنقوم بعرض هذه الترددات عليكم كما تم التصريح عنها:

تردد قناة الأهلي HD على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح القناة: 5\6

تردد قناة الأهلي SD الجديد

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

تردد الأهلي الجديد على الريسيفر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11440

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

قناة الأهلي الرياضية

وبعد التعرف على تردد قناة الأهلي الرياضية، فلقد أشارت إدارة القناة بأنها تحرص كل الحرص على تطوير وتحسين القناة بحيث تكون عند حسن ظن الجماهير، كما أنها تقوم ببث برامج مختلفة رياضية تقوم بتحليل المباريات ومناقشة ما يحدث فيها في أستديو تحليلي يضم مجموعة رائعة من المحللين والكبار في عالم كرة القدم سواء محليًا أو عالميًا، والآن يمكنكم ضبط التردد الذي ترغبون فيه على جهاز الريسيفر.