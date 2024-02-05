يا فرحتك بالدرجات ” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024″ .. مافيش سقوط السنة دي

ظهرت الآن رسميًا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024 حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة وتم رصد درجات جميع الطلاب في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، وقد اعتمد اللواء “فهمي بشارة” محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.8% وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب في المدارس الحكومية العام 76% بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب في مدارس اللغات والمدارس الخاصة 98% وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024

يستطيع جميع طلبة وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظ ، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من المدرسة التابع لها الطالب.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية من هنا. ثم قم بالضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “عرض النتيجة”. انتظر ثواني وسيتم ظهور النتيجة بمجموع درجات 140 درجة.

موعد بداية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أنه سيتم استقبال طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الطالب أو ولي الأمر بداية من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 وتستمر عملية تقديم التظلمات لمدة 15 يوم ، ويمكن تقديم أكثر من تظلم لأكثر من مادة وفي حالة استحقاق الطالب درجات إضافية يتم منحها للطالب.