3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 ترم أول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

تزامنا مع ظهور نتائج كافة المراحل التعليمية في جميع المحافظات، ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 ترم أول، ويمكن لكافة طلاب المرحلة الإعدادية في المحافظة سرعة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابعة للمحافظة، أو من خلال الموقع الرسمي الموثوق به موقع نتيجة نت ، حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور حمدي مصطفى إن عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات هذا الفصل الدراسي الأول 101386 طالبا وطالبة، قد اجتاز ونجح منهم 75289 طالبا وطالبة فقط بمعدل نجاح قد وصل إلى 74.36 %، وقامت الوزارة بتهنئة كافة الطلاب الناجحين متمنيا لهم التفوق في كافة المراحل الدراسية في مستقبلهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 ترم أول

في صباح يوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 محافظة المنيا اللواء أسامة القاضي اعتمد بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 ترم أول، حيث أكد المحافظ على اهتمام جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات بالمنظومة التعليمية التي هي أساس التنمية والتقدم والرخاء ورفع المستوى للقائمين على المنظومة التعليمية مع مراعاة تحفيز الطلاب الناجحين المتفوقين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 ترم أول