تردد قناة السعيدة علي النايل سات 2023 الناقلة للمسابقة الرمضانية طائر السعيدة

تردد قناة السعيدة، يزداد البحث عن تردد القناة الفضائية اليمنية العيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر من اشهر المسابقات الرمضانية التى تعرض خلال رمضان 2023، حيث يتم طرخ الاسئلة علي جميع المواطنين في الشوارع اليمنية للبائعين الجائلين، وتدور اسئلة مسابقةطائر السعيدة حول اسئلة ثقافية دينية، وسوف نعرض لكم خلال السطور القادمة تردد القناة الناقلة، ورابط الاشتراك في المسابقة.

تردد قناة السعيدة

يمكن ضبط تردد قناة السعيدة علي النايل سات لمتابعة المسابقة والاشتراك فيها من خلال:

التردد: 11098.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

جدير بالذكر ان يتم عرض مسابقة طائر السعيدة علي قناة السعيدة اليمنية في تمام الساعة العاشرة مساء ويتم الاعادة في تمام الساعة الثالثة والعشرين في تمام الساعة الواحدة صباحا ويكون موعد الاعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت صنعاء عاصمة اليمن.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

اتاحت ادارة مسابقة طائر السعيدة عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وخطوات الاشتراك في المسابقة من خلال:

اولا الدخول علي الرابط الرسمي موقع المسابقة.

ثانيا كتابة جميع المعلومات المطلوبة في النموذج المتاح للتسجيل.

بعد ذلك اتباع جميع التعليمات التي تظهر على الشاشة الرئيسية.

الضغط على خانة الاشتراك في المسابقة.

بعد ذلك الاجابة علي سؤال المسابقة الرسمي.

التاكد من الا

استمتع بالمشاركة في المسابقة والإجابة على الأسئلة.

تقوم الاعلامية مايا العبسي بتقديم الموسم الخامس من مسابقة طائر السعيدة ويمكن متابعتها ايضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليس عبر قناة السعيدة الفضائية فقط لذلك لها قاعدة جماهرية كبيرة ينتظرو.