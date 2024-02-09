ععشان تضمن استمرار المعاش تعرف على حالات قطع المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية 2024

حالات قطع المعاش، من الأمور التي نص عليها قانون المعاشات، حيث ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مسألة تقديم المعاش للمستحقين، ويشتمل القانون على العديد من القوانين التي تضبط هذه المسألة وترد على العديد من الاستفسارات التي يتناولها الكثير من المواطنين، في هذا المقال سنقدم إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

حالات قطع المعاش

ينص قانون التأمينات الجديد على بعض حالات قطع المعاش، وهي:

الزواج للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

تجاوز الأخ أو الابن عمر 21 عاما، مع العلم أن هذا الشرط لا ينطبق على الشخص الذي لا يستطيع العمل حتى ينتهي سبب عجزه، أو الشخص الذي يدرس حتى ينتهي من دراسته ويعمل في مهنة أو يصل إلى سن 26 عاما.

وفاة صاحب المعاش.

حالات قطع المعاش في قانون التأمينات الجديد

بالإضافة إلى الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش ، ينص قانون التأمينات على حالات أخرى ، وهي كالتالي: