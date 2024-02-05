هتظهر في هذا التوقيت اعرف نتيجتك دون البحث كثيراً.. نتائج اللوتو اللبناني اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 برقم البطاقة عبر موقع اليانصيب اللبناني lebanon-lotto

نتائج اللوتو اللبناني اليوم، العديد من المواطنين يتطلعون إلى نتائج سحب اللوتو اللبناني في يوم الاثنين، الموافق 5 فبراير 2024، من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج في مساء اليوم، حيث يتم إجراء سحوبات اللوتو اللبناني كل يوم اثنين وخميس من كل أسبو، يُمكن للمشاركين معرفة نتائجهم والتحقق من فوزهم بالجوائز المالية عبر شاشة قناة أل بي سي اللبنانية.

نتائج اللوتو اللبناني اليوم الاثنين 5 فبراير

مع تكرار البحث الشائع من قبل العديد من المواطنين عن نتائج اللوتو اللبناني في يوم الاثنين، الموافق 5 فبراير 2024، أصبحت هذه البحوث أمرًا هامًا في حياتهم اليومية، يسعى الكثيرون لتحسين وضعهم المالي من خلال هذه الفعالية، وذلك من خلال الاطلاع على النتائج الجديدة، يمكن للمشاركين الاستعلام عن النتائج بشكل سهل من خلال اتباع خطوات إلكترونية.

يجب تسجيل الدخول على موقع اليانصيب اللبناني .

. ثم تحديد الإصدار المرغوب.

ثم حفظ رقم البطاقة.

ثم الضغط على رمز الاستعلام، والانتظار لرؤية النتائج على الفور.

إعلان نتائج اللوتو اللبناني اليوم

لاحظ أن إعلان نتائج اللوتو اللبناني في يوم الاثنين، الموافق 5 فبراير 2024، سيتم الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لبنان، 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر قناة LBC اللبنانية، تحت إشراف الإعلامية زيد، يُذكر أن هذا الإعلان يتم كل يوم اثنين وخميس في كل أسبوع، يمكن متابعة البث وضبط التردد المحدد لإعلان النتائج وجاء التردد على النحو التالي.

أولا تردد القناة على النايل سات.

التردد: 10776.

ثالثا معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب الخطأ: 6\5.

تردد القناة على العرب سات

أولا التردد: 11834.

ثانياً الاستقطاب: أفقي.

ثالثا معدل الترميز: 27500.

رابعا معامل استقطاب الخطأ: 6\5.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم العمل على الأستعلام عن نتيجة اللوتو اللبناني برقم البطاقة من خلال موقع اليانصيب السوري على كل المواقع الالكترونية.