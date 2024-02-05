✔️ ظهــرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الاول 2024 كُــل المدارس

تزايد البحث خلال الساعات الاخيرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية للفصل الدراسي الاول، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد الاعلان عن نتيجة الترم الاول خاصة بعد ظهورها في عدة محافظات، وأكدت مصادر عديدة من داخل مديرية التربية والتعليم انتهاء عمليات تصحيح اوراق الاجابات وجاري العمل حاليا على مراجعة ورصد الدرجات ثم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورفعها عبر الموقع الرسمي للمديرية للتسهيل على الطلاب قبل اعلانها بالمدارس، ولذلك نستعرض معكم عبر موقعنا البديل رابط نتيجة اعدادية الغربية 2024 فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

يتطلع الكثير من أولياء الامور والطلاب في التعرف على نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار مراجعة وتجميع الدرجات ليتم اعداد كشوفات الناجحين لتجهيز اعتمادها، ووجه بأن اعمال المراجعة تتم بشكل دقيق من المصححين ليحصل الطلاب على حقوقهم، ومن المقرر ان تظهر النتيجة بشكل رسمي قبل يوم الاربعاء 7 فبراير القادم فور انتهاء التصحيح، يأتي هذا بعدما ازدادت التساؤلات حول موعد النتيجة بعد ظهورها في عدة محافظات، حيث أن نتيجة الشهادة الاعدادية تكون متاحة لكل محافظة على حدة فور انتهاء اعمال الكنترول، وتقدم لحضور امتحانات منتصف العام في محافظة الغربية نحو 87 الف طالب موزعين على 412 لجنة بجميع الادارات التعليمية، ولذلك سوف تظهر النتيجة رسميا خلال أيام من الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الغربية

أصبح في امكانية الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية فور ظهورها حيث يتم تفعيل الرابط الذي سينشر عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية على الفيسبوك، ولذلك يمكن معرفة النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية. اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول 2024. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر عرض النتيجة.

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة العربية كافة المدارس ، وذلك من قبل محافظ الغربية، حيث يمكن لجميع الطلاب استخراجها بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع نتيجة نت او من خلال موقع مدرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، استعلم عنها الان من خلال موقع البديل فقط، نتيجة الفصل الدراسي الاول الصف الثالث الاعدادي.