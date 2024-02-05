تردد قناة كراميش 2024 الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش 2024 الجديد، يتم البحث عنه في الفترة الراهنة، وذلك حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بأفضل الأغاني والأناشيد الخاص بالأطفال مثل، ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو، وغيرها من الاغاني التي تجذب الأطفال وتثير انتباههم، لذلك فالقناة تعد أحد أفضل القنوات الخاصة بالأطفال، لما تعرضه من أغاني تحث الطفل على الأمانة والصدق والخصال الحميدة، وفيما يلي نوضح لكم ترددها الجديد فضلاً تابعونا.

تردد قناة كراميش 2024 الجديد

أعلنت قناة كراميش عن ترددها الجديد على الصفحات الرسمية التابعة لها، وذلك تجاوباً منها لعمليات البحث التي تتم من قبل المواطنين عن ترددها، وذلك حتى يتم الحصول عليها بسهولة ويسر ومن خلال المواقع الرسمية، بحيث يكون تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة كالتالي:

تردد قناة كراميش على النايل سات

يمكن تحميل تردد القناة بسهولة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

اضبط التردد: 11429.

اضبط معامل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اضبط معدل الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على العرب سات

كما أتاحت القناة ترددها على القمر الصناعي عرب سات بحيث يمكن تحميلها بسهولة من خلال البيانات التالية:

اضبط التردد: 11390.

اضبط معامل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اضبط معدل الاستقطاب: عمودي V.

تثبيت تردد قناة كراميش على الريسيفر

يمكن باتباع الخطوات التالية تثبيت تردد القناة: