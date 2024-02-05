بالينك المباشر .. أعرف نتيجتك في ثواني دون البحث الكثير.. بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات عبر azhar.eg

يمكنك معرفة بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، حيث يسعى العديد من المواطنين والطلاب في ختلف المحافظات المصرية للعثور على رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث يتوقع الإعلان عن نتائج الطلاب عبر هذه البوابة، مما يمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي مكان آخر.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

في نتيجة للبحث المتواصل الذي يقوم به العديد من الطلاب، أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية أنه سيتم استخراج نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 بعد الإعلان الرسمي عبر بوابة الأزهر الشريف على جميع المنصات الإلكترونية، يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع خطوات إلكترونية تتضمن.

تسجيل الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من هنا .

. ثم النقر على خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024”.

ثم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

ثم الضغط على مربع النتيجة لعرضها على الفور بعد اعتمادها.

جدول توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية جدول توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول للعام الدراسي 2023/2024، تشمل هذه الدرجات مواد متنوعة.

حيث يُخصص لمادة القرآن الكريم 20 درجة، الفقه 25 درجة.

والحديث والتفسير 25 درجة، وهكذا، يتم تفعيل بوابة الأزهر الشريف فور إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، ليستفيد جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في الأزهر الشريف.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس، يُمكنك اتباع الخطوات التالية.