سيارة لكزس Lexus TX 2024 الجديدة كليا بتصميم عصري جذاب وقوة أداء علي جميع الطرق “السيارة العائلية اختيارك الأمثل”

سيارة لكزسLexus TX 2024 هي من السيارات الرياضية المتنوعة في الأغراض، حيث تحتوي على ثلاثة صفوف من الكراسي ومميزة بتصميمها الديناميكي والأنيق وتحتوي على تقنيات متطورة وفريدة ومحركات قوية لتوفر المستوى العالي من الأمان والراحة لكافة الركاب، وسوف نوضح لكم أبرز ال والمميزات التي تتميز بها السيارة.

مواصفات سيارة لكزس Lexus TX 2024

تعد سيارة لكزسLexus TX هي أفضل خيار أمامكم، حيث تنافس العلامات التجارية الكبيرة في أسواق السيارات الفاخرة وتتميز بالتصميم الخارجي الجميل الذي يجمع بين الرياضية والجمال والأناقة والعصرية، كما أن التصميم الداخلي للسيارة يعكس لكم الفخامة ويوفر مساحة كبيرة لعدد سبعة ركاب مع القدرة على طي الصف الثالث من الكراسي، كما أن المواد المستخدمة في عمل الديكور الداخلي للسيارة ذات جودة عالية ومصنعة من الخشب والجلد، وإليكم مواصفات السيارة:

محرك السيارة V4 2.4 لتر / V6 2.4 لتر هايبرد / V6 3.5 لتر عدد الوسائد الهوائية يصل عددها إلى ثمانية وسائد هوائية ناقل الحركة تلقائي بثماني سرعات عزم السيارة تصل إلى 275 حصان / 366 حصان / 406 حصان أبعادها السيارة عبارة عن الطول: 4,890 ملم ، العرض: 1,895 ملم ، الارتفاع: 1,690 ملم ، قاعدة العجلات: 2,850 ملم لون السيارة فضي، أحمر، لؤلؤي، أسود نوع هيكل المركبة SUV

مميزات سيارة لكزس Lexus TX 2024 الجديدة

تتميز سيارة لكزس Lexus TX 2024 بالتكنولوجيا المبتكرة، حيث تعمل على تحسين تجربة القيادة وتوفر لكم الراحة والترفيه، وتتضمن التكنولوجيا الموجودة في السيارة التالي:

تحتوي على شاشة عرض مركزية ذات مقاس 3 بوصة تعمل باستخدام لوحة التحكم أو باللمس وتوفر لكم الوصول إلى نظام المعلومات ونظام أندرويد أوتو وأمازون ونظام الملاحة.

بها شاشة عرض رقمية تتواجد أمام السائق ذات قياس 7 بوصة لتعرض له المعلومات الرئيسية عن السيارة.

توفر لكم خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الجوالة، كما تحتوي على نقطة اتصال واي فاي ونظام تشغيل يعمل ببصمة الإصبع.

تحتوي على عدد عشرة وسادة هوائية ونظام توزيع لقوة الفرامل يعمل بشكل إلكتروني ونظام تحكم في الجر والثبات ونظام مانع الانغلاق المميز في الفرامل.

وفي النهاية، نكون قد وضحنا لكم أهم مواصفات سيارة لكزس Lexus TX 2024 الجديدة وتكنولوجيا الأمان المتواجدة في السيارة والمميزات التي جعلتها من أهم وأفضل الخيارات بالنسبة للكثير من الأشخاص.