حظـكم حـلو.. بدون بطاقة صرف 100 رغيف خبز امم تنطبق عليه هذه الشروط + اخبار سعيدة من الوزارة

صرف 100 رغيف خبز على كارت الخبز الجديد بالنسبة للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين، وذلك حيث أعلنت وزارة التموين امكانية حصولهم على الخبز المدعم من خلال كارت العيش الجديد، حيث ارتفعت أسعار الخبز السياحي مؤخرا ولذلك يلجأ المواطنون للبحث عن بديل بسعر منخفض وأكدت الوزارة أنه يتم صرف الخبز المدعم بأسعار أقل من السياحي وكثير منهم ليسوا على دراية بذلك، حيث يتميز كارت العيش الجديد امكانية الشحن بقيمة معينة والحصول على العيش الذي ترغب فيه دون وجود بطاقة تموين، ولذلك نقدم اليكم كيفية الحصول على هذا الكارت عبر سطور هذا المقال.

صرف 100 رغيف خبز

لقد وافقت وزارة التموين على اطلاق كارت العيش الجديد والذي يهدف حصول المواطنين غير المسجلين على البطاقة او ممن لا يحصلون على الدعم امكانية الحصول على الخبر المدعم بالتكلفة الفعليه له حيث تبلغ تكلفة رغيف العيش البلدي نحو 90 قرشا، وتهدف هذه الخدمة من الحصول على الخبز المدعم من اي فون بلدي داخل المحافظات في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وتدهور الاوضاع الاقتصادية، وحددت وزارة التموين قيمة رغيف الخبز بنظام الكارت الجديد كما يلي:

عند شحن الكارت بقيمة 25 جنيه سوف يحصل المواطن على 25 رغيف.

عند شحن الكارت بقيمة 50 جنيه يتم صرف 62 رغيفا.

في حالة الشحن بقيمة 100 جنيه سوف يتم صرف 125 رغيف.

خطوات الحصول على كارت العيش الجديد

يمكن للمواطن الحصول على كارت الخبز الجديد وذلك حتى يمكنه صرف 100 رغيف خبز بعد شحن الكارت من خلال اتباع الخطوات التالية: