ظهرت حالا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية الترم الأول للعام الدراسي 2024، حيث يتم الان الاستعلام من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، والتى سيتم نشرها عبر بوابة التعليم الأساسي عبرموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ويهدف إلى هذا الموقع إلى توفير خدمات التعليم الأساسي عبر الإنترنت يعد استعلام نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول من الخدمات المتاحة على هذه البوابة، و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية بسرعة وسهولة بواسطة إدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص على الصفحة الرئيسية للبوابة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الغربية 2024:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الأول، وتم رصد الدرجات والمرجعات النهائية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد النتيجة ورفعها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك على، البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية، حيث تعد وسيلة مريحة وسهلة للوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية عبر الإنترنت.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الغربية 2024

من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024 عبر موقع بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم. يمكنك اتباع الخطوات التالية للوصول إلى صفحة الاستعلام بسهولة:

1. قم بفتح متصفح الإنترنت على جهازك.

2. اكتب عنوان الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي في شريط العناوين.

3. بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة، ابحث عن خيار “استعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول” وانقر عليه.

4. ستتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام.

5. قم بإدخال رقم جلوسك في الحقل المخصص.

6. انقر على زر “استعلام” أو “عرض النتيجة”.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الغربية

قام منذ قليل محافظ الغربية باعتماد نتيجه الصف الثالث الإعدادي ترم أول، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه تم الانتهاء من رفع جميع الدرجات عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية.