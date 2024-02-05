افضل الطرق لشحن شدات بابجي عن طريق الموقع الرسمي وبطاقة جوجل بلاي

إذا كنت من محبي الألعاب الإلكترونية الشهيرة على مستوى العالم فبالتأكيد تعرف لعبة ببجي التي تقوم على مبدأ القتال والبقاء على قيد الحياة ضد اللاعبين الآخرين في ساحة مفتوحة ولتزيد من فرصك في الفوز والتقدم في مستويات اللعبة تحتاج إلى الحصول على أدوات وأسلحة متنوعة ومتطورة، بالإضافة إلى الثيمات والبدلات والهدايا الحصرية التي تميزك عن باقي اللاعبين وللحصول على هذه المزايا تحتاج إلى شحن شدات ببجي، وهي عملة افتراضية تستخدم في اللعبة وفي هذا المقال سنعرض عليكم أفضل الطرق المضمونة لشحن شدات ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي عن طريق بطاقة جوجل بلاي

إذا كنت تريد شحن شدات للعبة ببجي فإن بطاقات جوجل بلاي هي واحدة من أسهل وأبسط الطرق التي يمكنك اتباعها فكل ما عليك فعله هو:

افتح لعبة ببجي واختر خيار شحن شدات.

انقر على رمز الشراء واختر عدد الشدات التي تحتاجها.

اختر بطاقة جوجل بلاي كطريقة دفع.

ستحصل على الشدات في حسابك باللعبة ويمكنك الاستمتاع بها.

الموقع الرسمي لشحن شدات لعبة ببجي

إذا كنت تريد شحن شدات ببجي بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى جمع نقاط، يمكنك استخدام الموقع الرسمي (midasbuy) وهو موقع متخصص في شحن الشدات للعبة ببجي ويوفر لك خدمات وهدايا وامتيازات مقابل مبلغ مالي وهو موقع موثوق ومميز في مجال الشحن، لشحن الشدات عليك فقط الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم معرف اللاعب الذي تملكه في اللعبة.

اختيار الدولة التي تسكن فيها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم اختيار كمية الشدات التي تود شراؤها وسيظهر لك سعرها في الأسفل.

تعبئة باقي البيانات اللازمة لإتمام عملية الدفع وبعد ذلك سيتم إرسال الشدات إلى حسابك في غضون دقائق.

أسعار شحن الشدات بالريال السعودي

أسعار شحن الشدات بالريال السعودي كالتالي: