NOW نتائج الابتدائي والاعدادية الدور الاول 2024 نتيجة الطلاب العراق موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

لاقت نتائج المرحلتي الإبتدائية والاعدادية رواجًا كبيرًا من قبل ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حتى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في خوض الدراسة للدور الثاني، مع العلم أنه أصبح من السهل إمكانية الإطلاع عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

صدور نتائج الابتدائية والاعدادية 2024 بالعراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن النتائج تأخذ فترة وجيزة على إعلانها، خاصة مع قرب الإنتهاء من تصحيح ومراجعة 90% من أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة في هذه المراحل الدراسية، وفقًا لما صرحت عنه مصادر مسؤولة في الوزارة، موضحه بأن النتائج من المتوقع أن يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا فور اعتمادها بشكل رسمي، مع العلم أن وزارة التربية العراقية تقوم بفتح باب الاعتراضات أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، وذلك من أجل أن يتقدم إليها الطلبة المتضررين من النتائج، بحيث يتم تحسين درجاتهم التي حصلوا عليها، فضلاً عن أن النتائج الخاصة بالإعتراض يتم ظهورها عقب الإنتهاء من مراجعتها ورصد الدرجات مرة أخرى.

كيفية الإستعلام عن نتائج الابتدائية والاعدادية

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لكي يتم الإطلاع عن نتائج الابتدائية والاعدادية في العراق، وفقًا لما يلي:-