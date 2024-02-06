سعر ومواصفات هاتف vivo iqoo12 الجديد بتكنولوجيا حديثة وتصميم جذاب ينافس الفئة الرائدة “وحش الفئة المتوسطة”

أصدرت لكم شركة فيفو هاتف vivo iqoo12 في الفئة المتوسطة والمميز بتصميمه الجذاب والأنيق، كما يتميز بالكثير من المواصفات الجيدة والتي من أبرزها احتواؤه على معالج قوي ثماني النواة، كما يأتي معه شاحن سريع تصل قوته إلى 120 واط، وسوف نوضح لكم سعر الهاتف ومميزاته ومواصفاته.

مواصفات هاتف vivo iqoo12

الهاتف مميز بالكثير من المواصفات الغير متواجدة في هواتف شركة فيفو الأخرى، ومن أهم هذه المواصفات التالي:

معالج الهاتف Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النواة تكنولوجيا مميزة 4 نانو شاشة الهاتف AMOLED ويصل حجمها إلى 6.78 بوصة الكاميرا الأمامية 16 م.بيكسيل نظام تشغيل الأندرويد Android 14 بطارية الهاتف تصل إلى 5000مللي أمبير الذاكرة العشوائية 16/12 جيجا رام الشحن السريع تصل قوة الشحن السريع إلى ١٢٠ واط ألوان الهاتف يتوفر منه ألوان الأحمر والأبيض والأسود

مميزات هاتف vivo iqoo12

يتميز الهاتف بالكثير من المزايا الغير متواجدة في أي هاتف آخر، وهذه المزايا تتمثل في:

تصميم الهاتف مميز ويحتوي على خامات مميزة من الزجاج وإطار خارجي من الألومنيوم.

يتميز بالبطارية ذات السعة الكبيرة التي تدوم حتى مدة طويلة.

يقوم الهاتف بتدعيم شبكات الجيل الخامس 5G.

السماعات الخارجية للهاتف ستيريو التي توفر لكم التجربة الصوتية الرائعة.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية توفر لكم الجودة العالية لتصوير الفيديوهات أو الصور مع أقاربك.

الهاتف يقوم بتدعيم مستشعرات التقارب وحساسية الألوان.

المعالج الموجود في الهاتف يوفر لكم الأداء الممتاز والسهل.

سعر هاتف vivo iqoo12

يتراوح سعر الهاتف من دولة إلى أخرى، وإليكم سعره في بعض الدول:

يصل سعر الهاتف العالمي إلى 550 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في مصر هو 17,000 جنيه مصري.

يصل سعر الهاتف المملكة العربية السعودية إلى 2060 ريال سعودي.

سعر الهاتف في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 2020 درهم إماراتي.

بذلك نكون قد وضحنا لكم مواصفات هاتف vivo iqoo12 ومميزات الهاتف وأسعاره في مختلف الدول، حيث يعتبر من أكثر الهواتف المميزة ويأتي معه علبة الهاتف وسكرينه توضع بشكل مسبق، كما يأتي معه كتيب يحتوي على تعليمات لتوضح لكم طريقة الاستخدام.