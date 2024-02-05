“اضحك مع مغامرات القط والفار”.. اظبط تردد قناة توم وجيري 2024 وشاهد أجمل افلام الكرتون طول اليوم

تم تحديث تردد قناة توم وجيري 2024 من قبل إدارة القناة. من أجل إجراء تحسينات تزيد من جودة الصوت والصورة وذلك لأن القناة قد حققت نجاحا وقد ذاعت شهرتها في العالم العربي وجذبت شريحة كبيرة من المشاهدين نظرا للمحتوي الكرتوني الممتع، وكذلك الأناشيد الترفيهية، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن ترددها إلى جانب خطوات ضبط القناة عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري 2024

اهتمت قناة توم وجيري بتقديم محتوى ترفيهي ممتع للأطفال، لذلك ازداد البحث عنها باستمرار، وسوف نستعرض تردد القناة على الأقمار الصناعية، وفيما يلي تردد القناة على النايل سات:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

الجدير بالذكر أن هذه القناة تهتم بتقديم محتوى أطفالي مميز، وتتميز ببث مسلسل توم وجيري الذي يعتبر من أشهر المسلسلات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم أيضا مجموعة متنوعة من البرامج الأخرى التي تهدف إلى تسلية الأطفال، كذلك تقدم باقة من الاغاني الشيقة مثل ماما زمانها جاية وامورتي الحلوة.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024

يتاح لكافة المشاهدين تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 من خلال الأقمار الصناعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر أولا على القائمة الرئيسية “Menu” على جهاز التحكم الخاص بك.

بعد ذلك، انتقل إلى قائمة “بحث”.

اختر نوع القمر الصناعي الذي تستخدمه.

أدخل بعد ذلك تفاصيل التردد الجديد الخاص بالقناة مثل التردد ومعامل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على “بحث”، وسيتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات المتاحة.

باستخدام هذه الخطوات يمكن للمشاهدين تحديث تردد القناة بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بهم والتمتع أيضا بمحتواها بجودة عالية.

يمكنك الآن من خلال اتباع خطوات بسيطة تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك، وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتشغيل القناة لأطفالك ليتمكنوا من متابعة جميع افلام الكرتون التي تعرضها عليها على مدار الساعة دون توقف، وكذلك مشاهدة الاغاني الجميلة.