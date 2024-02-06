مبروك⭕️⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 عبر موقع مظلتي molsa.gov.iq

أصبحت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بالبحث عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لعام 2024، يعد هذا الدعم أحد أهم برامج الرعاية الاجتماعية التي وتقدمها الحكومة العراقية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، إذا كنتم ترغبون في معرفة الشروط والخطوات اللازمة للاستفسار، ندعوكم لمتابعتنا في الفقرات القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

من أجل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، يرجى اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واختيار خدمات الكترونية. بعد ذلك، قم بالنقر على أيقونة “أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية” واختر الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. اضغط على زر “استعلام” وسيتم عرض الكشف الخاص بك فورًا عند ظهوره.

طريقة الاستعلام عن طريق موقع مظلتي

يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق موقع مظلتي، ومن خلال الاستعلام يمكن أن يتبع الخطوات التالية:

أولاً، يجب التوجه إلى موقع مظلتي، ثم اختيار الرعاية الاجتماعية والضغط على “أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة”. بعد ذلك، يُطلب منك كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم الوطني واسم المحافظة. يُرجى التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها من خلال الاتصال النهائي، ثم يتم النقر على زر “استعلام” لاستعراض المعلومات.

الشروط المطلوبة من أجل الحصول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

صدرت بيانات من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية تحدد بعض المتطلبات اللازمة للمتقدمين للحصول على قبول بدون حدوث أي تأخير، وتتضمن هذه المتطلبات ما يلي:

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية، وأن يكون يعيش في العراق لديه إقامة دائمة حتى يتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم. أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار أو أصول تجاوزت قيمتها المالية المعقولة. عمر المتقدمة لا يقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، بينما يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عاما. ويتعين على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.

اسباب عدم القبول ببرنامج الرعاية

لقد حددت الوزارة الحالات التي لا يندرج عليها خدمات الرعاية الإجتماعية، والتي تتكون ممايلي:

المتقدم حاصل على سابق من قبل الجمهورية عبر برنامج آخر.

الأوراق المقدمة للقبول بالرعاية غير صحيحة .

تقديم أوراق مزوره في حين أن المتقدم لا تنص عليه شروط الاستحقاق

الوثائق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية: