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استقبلها على جهازك .. تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات لمتابعة أروع أغاني الأطفال لجميع الأعمار
تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات يرغب الكثير من أولياء الأمور في تنزيلها حيث إنها واحدة من أشهر قنوات الأطفال المتخصصة، وتقدم محتوى جديد يساعد على إسعاد الصغار وتوفر محتوى متنوع حيث تعرض برامج تعليمية وأخرى ثقافية وأخرى ترفيهية وبرامج دينية، ونعرض في السطور التالية ترددها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.
تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات
يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 بكل سهولة من خلال البيانات التالية:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11310
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معامل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي.
القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11274
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- معامل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024
بصدد حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة 2024 يجب أن نوضح أهم المعلومات والخصائص المميزة لهذه القناة وهي كما يلي:
- تقوم بتوفير محتوى خاص بالأطفال بمختلف الأعمار يساعد على تعليمهم وتثقيفهم وزيادة حصيلتهم المعرفية.
- تحرص على تقديم برامج تناسب أخلاق ومعايير المجتمع ولهذا يمكنك ترك طفلك أمام شاشة هذه القناة بأمان.
- تهدف من خلال برامجها إلى تنمية قدرات الطفل الإبداعية والفكرية.
- هي قناة مفتوحة ومجانية لن تضطر إلى دفع أي مبالغ مالية لمشاهدة برامجها.
- تتميز بتقديم برامج تتناسب مع مختلف الأعمار فنجدها تحرص على توفير البرامج الترفيهية والبرامج التعليمية والبرامج الدينية.
- تعد من أقدم قنوات الأطفال حيث تم تأسيسها سنة 2008 ميلادي.
- تهتم بتقديم العديد من برامج المسابقات التي تعمل على تنمية الروح التنفسية لدى الأطفال وتنمية سرعة البديهة لديهم.
- تحرص على غرس قيم ومبادئ الدين الإسلامي من خلال الأغاني والبرامج التي تقوم بتوفيرها.
- تساعد الطفل على قضاء وقت ممتع وتقضي على إحساسه بالملل.
- تهتم بعرض برامجها أغانيها جودة عالية في الصوت والصورة.