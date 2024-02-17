استقبلها على جهازك .. تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات لمتابعة أروع أغاني الأطفال لجميع الأعمار

تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات يرغب الكثير من أولياء الأمور في تنزيلها حيث إنها واحدة من أشهر قنوات الأطفال المتخصصة، وتقدم محتوى جديد يساعد على إسعاد الصغار وتوفر محتوى متنوع حيث تعرض برامج تعليمية وأخرى ثقافية وأخرى ترفيهية وبرامج دينية، ونعرض في السطور التالية ترددها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 بكل سهولة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11274

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

بصدد حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة 2024 يجب أن نوضح أهم المعلومات والخصائص المميزة لهذه القناة وهي كما يلي: