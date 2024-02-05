طريقة التسجيل في البنيان المرصوص 2024 بالعراق

تعتبر استمارة البنيان المرصوص من أهم المشاريع التي تم إطلاقها من قبل حكومة العراق في الفترة الأخرى، في سبيل إعانة العديد من المواطنين والحرفيين في مختلف محافظات العراق، حتى أنها تعد من أهم المساعدات التي يتم توافرها أمام العديد من الأشخاص، وهي ما بين المساعدات المالية والطبية والغذائية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي تمكن الأشخاص في إظهار مواهبهم المختلفة.

خطوات التسجيل في البنيان المرصوص 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من أجل التسجيل في استمارة البنيان المرصوص، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع استمارة البنيان المرصوص.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق في الشاشة الرئيسية.

بعدها يتم إدخال صورة من الباركود الخاص بكل استمارة.

كتابة جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم.

إرفاق المستندات المعنية في حالة إذا تم طلبها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في البنيان المرصوص

جاءت أهم شروط التقديم في البنيان المرصوص بالعراق، كما يلي:-