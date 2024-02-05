يلا اضبط .. تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على النايل سات بإشارة قوية

الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت، حيث تقوم قناة اون تايم سبورت ببث مبارايات دوري أبطال أفريقيا، فتعد قناة اون تايم سبورت قناة مجانية وهي من أشهر وأهم القنوات الرياضيه وقد استطاعت قناة اون تايم سبورت في الأيام الأخيرة ان تحظى على نسبة مشاهدات كبيرة.

تردد قناة اون تايم سبورت

العديد من عشاق رياضة كرة القدم يبحثون عن تردد قناة اون تايم سبورت، حيث انها من القنوات الرياضية المشهورة في الشرق الأوسط، والتي تقوم بعرض المباريات بصورة واضحة وجودة عالية ويمكن ضبط القناة عن طريق التردد التالي:

التردد: 10853.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب على الوضع: افقي.

هناك أيضا تردد اخر للقناة

تردد قناة هو 11861.

معدل الترميز قناة أون سبورت هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

الاستقطاب :أفقي

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الاعدادات باستخدام جهاز التحكم

تحديد القمر الصناعي

ادخال التردد والمعلومات المطلوبه كمعدل الترميز ومعامل التصحيح

الضغط على بحث ومن ثم ستبدأ تنزيل القناة.

ومن الجدير بالذكر أن قناة اون تايم سبورت لها مميزات عديدة منها انها تقوم بتغطية كافة المباريات وبجودة عالية، يعمل بها افضل الإعلاميين الذين يقومون بنقل الأحداث بشكل جيد ، وتقوم بعرض كافة المباريات العالمية والمحلية، تعرض أيضا برامج تناقش أحوال كرة القدم، تقدم أيضا قناة اون تايم سبورت محتواها بشكل جيد بعيدا عن التعصب، وتتميز أيضا قناة اون تايم سبورت بأنها قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك.