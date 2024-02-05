يلا استعلم .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

الكثير من المحافظين قد اعتمد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الأول، وكان ذلك بنسب للنجاح تعتبر مختلفة في جميع المحافظات، ويتساءل أغلب الطلاب وكذلك ذويهم، عن الطريقة التي يتبع لها لكي يحصلوا على النتيجة الخاصة بامتحانات الترم الأول الخاص بالعام الدراسي 2023/2024 لكل صفوف النقل وكذلك النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

قد ظهرت بالفعل نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أغلب محافظات مصر لذلك يبحث الكثير عن اللينك الخاص بمعرفة النتيجة، حتي يكونوا مطمئنين على ابنائهم، ويفرحون بنتيجتهم بعد تعب مستر في ذلك الفصل الدراسي، لهذا سنعرض لكم اللينك الخاص بعرض النتيجة في بعض المحافظات، وتلك الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والجيزة هي:

رابط نتيجة الإعدادي في القاهرة من هنا.

رابط نتيجة الإعدادية في الجيزة من هنا.

تظلمات الشهادة الإعدادية

يقوم عدد كبير من الطلاب بتقديم شكوى للتظلم عندما يشعر بأنه قد ظلم في درجات النتيجة الخاصة به وذلك بسداد مبلغ قيمته35 جنيها لكل مادة وذلك تبعا لما قدمته وزارة التربية والتعليم، ويتوجه الطالب وولي أمره للجنة النظام التي تتبع الإدارة التعليمية الخاصة بتسليم الطلب وكذلك أن تحصل على إيصال خاص بسداد القيمة، ولتحديد الموعد الخاص بمعرفة نتيجة النظام، وبعد أن تنتهي فتره التظلمات، يتم الإعلان عن النتائج التي تتعلق بأحقية الطالب في الحصول على الدرجات أو لا وإن كان الطالب فعلا له الحق في الحصول على درجات فإن القيمة المدفوعة والتي تقدر ب35 جنيها يتم استرجاعها للطالب مرة أخرى ويحصل على الدرجات التي يستحقها، ولهذا السبب يسعى الكثير من أولياء الأمور، حتى يتمكن أبناؤهم من حصولهم على درجاتهم الكاملة من دون نقصان.