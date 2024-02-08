حالًا استعلم .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس 2024

كل أولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لأبنائهم، وذلك لما بذلوه من جهد في تلك السنة التي تعتبر إلى حد ما صعبة وبها ضغط نفسي، لذلك ينتظرون النتيجة التي تسعدهم وتجعلهم ينسون التعب الذي تعبوه في تلك السنة، وبالفعل قد ظهرت النتيجة الخاصة بطلاب محافظة جنوب سيناء، ويبحث أولياء الأمور عن اللينك الخاص بالنتيجة، لذلك سوف نعرض لكم أهم التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء، ونرفق لكم الرابط الخاص بالنتيجة، لكي تستطيعوا الحصول عليها بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة الطلاب في الصف الثالث الثانوي من خلال الرابط التالي الذي يمكنكم من معرفة النتيجة، وهذا الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء من هنا.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء 2023

تبعا لما أصدرته مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة “جنوب سيناء”، فإن عملية التصحيح للأوراق الخاصة بإجابة الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي قد تم إنهائها وما يحدث الآن هو تحصيل الدرجات التزاما بالدقة والموضوعية حتى يحصل جميع الطلاب على ما يستحقونه من درجات، وكما أقرت الوزارة أن إعلان النتيجة للشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء بعد أن تم اعتمادها من قبل اللواء خالد فودة المحافظ الخاص بمحافظة جنوب سيناء، وقد ابتدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي في جنوب سيناء في يوم السبت الذي يوافق ٢١ يناير وقد انتهت في يوم الخميس الذي يوافق ٢٦ يناير، وقد بلغ عدد الطلاب الذين انتسبوا لهذه المرحلة ٣٣٠٨، وقد تم توزيعهم مقسمين في ٧٥ لجنة وقد جاء التوزيع الخاص باللجان كالتالي: