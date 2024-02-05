من هُنــا .. رابط التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان 2024

تهتم المملكة العربية السعودية بتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن السعودي وتقوم بوضع برامج وقائية لتعزيز دعم الأفراد والمجتمع بكافة فئاته لسدّ مختلف احتياجاته، ووضعت المملكة برامج رعاية وتأهيل لِمَن هم بحاجة لمساعدات دائمة.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية

احتفالا بشهر رمضان المبارك سنويا تقوم الحكومة السعودية بتوفير الدعم المالي عبر مكرمة ملكية يتم صرفها من وزارة المالية في شهر رمضان المبارك من كل عام للفئات المستحقة، وهي منحة مالية يتم إصدار الأوامر الخاصة بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمكن التسجيل لتلقي المكرمة الملكية من هنا.

شروط الحصول على المكرمة الملكية في شهر رمضان 2024

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الضوابط والشروط للفئات التى تقوم بصرف قيمة المكرمة الملكية على النحو التالي:

يجب أن يكون المستحق الصرف من المواطنين السعوديين.

يجب ألا يتعدى دخل المستحق للصرف 3 آلاف ريال سعودي شهريا.

يجب ألا يكون لمستحق الصرف أي أملاك مسجلة باسمه أو رصيد بنكى كبير .

كيف تحصل على المكرمة الملكية عن شهر رمضان

يمكن للمواطن السعودي المستحق لصرف المكرمة الملكية التسجيل بسهولة ويسر عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي: