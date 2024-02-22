رابط تسجيلات الحركة التنقلية للأساتذة 2024 عبر فضاء الأساتذة، قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن موقع فضاء الأساتذة لعام 2024، وسوف تقوم الولايات بالجزائر بفتح باب التقديم لكافة الأستاذة الذين يرغبون في التسجيل بحراك الحراك الجديد.

الحركة التنقلية للأساتذة

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان بيان رسمي صادر عنها إنه لابد أن الأساتذة الذين لديهم المؤهلات المطالب بها للوظائف أن يعلنوا عن اهتمامهم الكترونيا وذلك عن طريق حسابهم في المساحة الخاصة بهم وهذا ضمن المنظومة المعلوماتية الخاصة بوزارة التربية الوطنية وهذا بغض النظر عن الجنسيه، وقد قامت وزاره التعليم بالجزائر بالتاكيد انه لن يتم النظر فيهم أما بخصوص أي طلب يقدم خارج موقع الفضاء البروفيسوري حتى لو كان طلبا مكتوبا.

وقد قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان إنها قامت بنصح مدير التربية بالقيام والإبلاغ عن جميع الأساتذة بذلك الإجراء الجديد، وهو من الممكن أن يندرج بالإطار الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية، وهذا للقضاء على الطبيعة المادية لكافة الإجراءات، والقيام بتعزيز سياسية حوالي مائة ورقة في القطاع.

الرابط الإلكتروني للتسجيل بالحركة التنقلية للاساتذة في الجزائر 2025

من الممكن لكافة الأساتذة الذين يرغبون في التسجيل بالحركة التحررية القيام بالتسجيل وذلك من خلال القيام بالتسجيل الإلكتروني وهذا عن طريق بعض الخطوات وتلك الخطوات هي: