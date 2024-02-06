تحميل pdf⭕️.. كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 عبر موقع مظلتي molsa.gov.iq

يهتم بعض الأسر في العراق بالتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 فهي من المنح الهامة التي يحصل عليها عدد كبير من الأسر المحتاجة، حيث يسهل الاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي فهي إحدى المنصات التي تقدم من خلالها الحكومة العراقية كافة الخدمات المتاحة لديها بشكل مباشر، كما أن يوجد عدد من الأفراد يريدون التعرف على الطريقة التي تسهل عليهم الاستعلام عن الخدمة، ومن خلال مقالنا نقدم لكم تلك الطريقة بشكل مباشر وغيرها من المعلومات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024

تعتبر خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 من الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية من خلال منصة مظلتي التابعة إليها، فهي من الخدمات الحكومية التي تقدم إلى عدد كبير من الفئات التي تستحق الحصول عليها، وتكون طريقة الاستعلام عنها كما يلي:

ادخل إلى منصة مظلتي بطريقة مباشرة من هنا. قم بالضغط بعد ذلك على زر الرعاية الاجتماعية. يتم اختيار أيقونة أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية للشهر الحالي. ادخل جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع منك لإكمال عملية الاستعلام. تأكد من صحة كافة المعلومات التي تظهر أمامك. اضغط في النهاية على خانة الاستعلام. تظهر الكشوفات أمامك قم بالضغط على زر التحميل. بعد انتهاء عملية التحميل أبحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة.

المستندات المقدمة للرعاية الاجتماعية

يوجد عدد من الوثائق الرسمية التي يقدمها المتقدم إلى الحكومة العراقية لكي يتمكن من الحصول على الرعاية بسهولة، حيث تكون تلك المستندات كما يلي:

يجب أن يتم تقديم البطاقة الخاصة بالتموين داخل العراق.

كذلك يجب أن يتم تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.

يجب أن يتم تقديم مستند إثبات دخل المتقدم.

كذلك يتم تقديم مستند السجل المدني العراقي للمتقدم.

الشروط المحددة للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية