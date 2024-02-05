لطلاب الأزهر .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول

شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة عدد كبير من زيارات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الاختبارات، حيث أن القلق والترقب يسيطر على قلوب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ووفقًا لما تم الإعلان عنه أن العد التنازلي بدأ للإفصاح عن نتيجة الثالث الاعدادي الأزهري 2024 الترم الأول للعام الدراسي الجاري وهذا ما صرح به رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السيد الدكتور أيمن عبد الغني، خلال الأسطر التالية سنوضح رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني صرح أن النتيجة سوف يتم اعتمادها خلال الساعات القادمة وذلك بعد اقتراب انتهاء أعمال الكنترول في جميع قطاعات المعاهد الأزهرية لمحافظات مصر، علمًا بأن النتيجة سوف يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي سيتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف.

من الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامك اختر نتيجة الشهادة الإعدادية.

اختيار قطاع الأزهر.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

انقر على زر بحث.

على الفور سوف تظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بالاسم

خلال الساعات القادمة سيحصل الطلاب والطالبات للقطاع الأزهري على درجاتهم علمًا بأن الاستعلام يكون عبر رقم الجلوس والاسم بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر من أجل التسهيل على جميع الطلاب.