“افرح يا موظف اخبار زي السكر!!” موعد زيادة المرتبات 2024 للقطاع العام والخاص وفقا لتصريحات حكومية

تزداد معدلات البحث عن موعد زيادة المرتبات 2024 من قبل موظفي القطاع الحكومي والعام من خلال محرك البحث جوجل، وذلك حيث إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص على صرف زيادة سنوية للموظفين وذلك من أجل زيادة الدخل للعاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على موعد زيادة المرتبات خلال العام الحالي.

موعد زيادة المرتبات 2024 للقطاع العام

في صدد حديثنا عن موعد زيادة المرتبات 2024 حيث يجدر بنا الإشارة إلى أن المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية أكدت على تنفيذ زيادة مرتبات دورية سنوية لجميع العاملين في الخدمة المدنية في 1 يوليو من كل عام، بمعدل 7% من الأجر الوظيفي، يجري إعادة النظر في هذه النسبة بانتظام، من المقرر تنفيذ زيادة المرتبات لعام 2024 في يوليو، ما لم يتم إصدار قرار بتقديم الموعد، وقد تمت الموافقة على زيادة نسبتها 8% من قبل رئيس الجمهورية في إبريل 2023 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين دخل العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب الكادر الخاص، ويتوقع تنفيذ هذه الزيادة في يوليو، وهي زيادة تمثل إضافة إيجابية للدخل الشهري للموظفين وأفراد القطاع العام.

موعد زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص

أصدر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى 3500 جنيه مقارنة بالمبلغ السابق الذي كان 3000 جنيه، وسيكون موعد زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص بداية من شهر يناير الماضي، وهذا يساعد في تحسين دخل العاملين بالقطاع الخاص، ورفع مستوى معيشتهم، وأكدت الدكتورة هالة السعيد إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 100% تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، ويقترب هذا المبلغ من 10% من الأجر التأميني، وهذه النسبة غير معهودة، ويعكس هذا القرار الاهتمام بتحسين الظروف المالية للفئات ذات الدخل المنخفض ويشكل تحفيزًا كبيرًا للعاملين في هذه الفئة.