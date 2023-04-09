تجري مباراة هامة وبارزة بين نادي الزمالك وبنك الأهلي هذا المساء، ونقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري بعد آخر تحديث في هذه القناة المهمة للغاية في مصر والعالم العربي، تذيع القناة المصرية مباريات الدوري المصري وكأس مصر وجميع مباريات منتخب الفراعنة والمباريات الدولية، بما أنها تُعَدُّ القناة الرياضية الأفضل والأولى من بين القنوات المصرية الرياضية المهمَّة.

قناة أون تايم سبورت

يتطلع العديد من محبي الرياضة والمباريات إلى معرفة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2023، التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، سوف يشاهد غدًا الاثنين آلاف من المعجبين المباراة في مصر والدول العربية، وستقوم وقت التشغيل الرياضي بتذييل أحدث أحداث المباراة إلى جانب عرض نصفية ومشاهدته بالكامل، بالتالي، سنعرض لكم التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت وطريقة الحصول عليه عن طريق جهاز الاستقبال. تابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

يعد تكرار بث قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد واحدًا من المعروفات في قائمة القنوات الرياضية الشهيرة على القمر الصناعي نايل سات، تبث قناة مجموعة من البرامج الرياضية اليومية التي تناقش أهم الموضوعات المثيرة للاهتمام في عالم كرة القدم، تنقل القناة أيضًا مجموعة من المباريات من بطولات مختلفة مثل الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل تردد قناة “أون تايم سبورت” عن طريق إدخال البيانات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل ترميز 27500.

تردد القناة: 11681.

طريقة استقبال قناة أون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، نوضح لكم بالخطوات طريقة استقبال قناة أون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال، كالتالي

اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد.

أدخل قسم تركيب الهوائي.

اختر إضافة قناة.

ضع المعلومات اللازمة، ثم انقر فوق مصطلح “ابحث”.

اختر بحث الشبكة للقنوات المفتوحة.

بعد انتهاء البحث ، ستجد القناة.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سيتم نقل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم على قناة أون تايم سبورت التي تم تحديد ترددها، وستُعرض المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بعد صلاة التراويح. سنقوم بتغطية كافة أحداث المباراة لكم.