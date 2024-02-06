نتائج المتوسطة والابتدائية epedu.gov.iq “رابط مباشر” نتيجة الطلاب في محافظات العراق  الدور الاول

تعتبر نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالعراق، من أهم المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة بعد أن انتهي الطلاب والطالبات بكافة المحافظات يوم الأربعاء الماضي وهو الموافق 31 من شهر يناير 2024، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة وأولياء الأمور، نظرًا لأنها تُحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، وعليه يمكن استخراج النتائج في هيئة كشوفات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج المتوسطة والاعدادية 2024 دور أول

يتم عرض نتائج المتوسطة والاعدادية في مختلف محافظات العراق، وذلك عندما تنتهي عملية التصحيح لجميع أوراق الإمتحانات بما تشمل جميع الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن هذه النتيجة أصبحت الشغل الشاغل للعديد من الأشخاص سواء الطلاب وأولياء الأمور، حتى أن باب الاعتراضات يتم فتحه مباشرة عقب الإنتهاء من ظهور النتائج في العراق.

خطوات الإستعلام عن نتائج المتوسطة والاعدادية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج المتوسطة والاعدادية في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة.

تحديد المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

تحديد المحافظة التابعة لكل طالب وطالبة.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط بعد ذلك على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع النتائج لمرحلتي المتوسطة والاعدادية.

استخراج نتائج المتوسطة والاعدادية موقع وزارة التربية

ويمكن الإطلاع عن نتائج الصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-