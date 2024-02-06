الحقي خزني.. عروض كارفور لشهر فبراير 2024 على جميع الاجهزة الكهربائية والمنتجات

يهتم بعض الأفراد بالتعرف على عروض كارفور لشهر فبراير 2024 فهي من الأماكن الكبيرة التي تقدم أفضل أنواع العروض والخصومات التي يستفيد منها جميع الأفراد على مستوى جميع الفروع التابعة للماركت، حيث إن الماركت يعمل على تقديم هذه العروض بمناسبة عيد ميلاد إنشائه بالإضافة إلى اقتراب موعد رمضان المبارك، كما يعرف أن تلك العروض تشمل كافة أنواع المنتجات المتاحة داخل الماركة من سلع غذائية وأدوات منزلية والأجهزة الكهربائية أيضًا، ومن خلال مقالنا نتعرف سويًا على كافة العروض المتاحة لدى كارفور بشكل مفصل.

عروض كارفور لشهر فبراير 2024

تعد عروض كارفور لشهر فبراير 2024 من العروض التي ينتظرها عدد كبير للغاية من الأفراد في جميع الفروع، فهو يعمل على توفير عدد كبير من الخصومات التي لا توجد إلا لديه على عكس كثير من مولات بيع المنتجات الأخرى، حيث تصل الخصومات المتاحة لدى كارفور للشهر الحالي إلى ما يلي:

تصل الخصومات على السلع الغذائية داخل فروع كارفور إلى 70% من قيمة المنتج.

تصل الخصومات على الفواكه والخضروات داخل فروع كارفور إلى 20% من قيمة المنتج.

تصل الخصومات على السلع الأساسية مثل السكر والزيت بالإضافة إلى السمن والأرز داخل فروع كارفور إلى 80% من قيمة المنتج.

تصل الخصومات على الأدوات المنزلية مثل أواني الطهي وغيرها داخل فروع كارفور إلى 26% من قيمة المنتج.

تصل الخصومات على الأجهزة الكهربائية داخل فروع كارفور إلى 31% من قيمة المنتج.

أسعار عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

كما ذكرنا أن الخصومات المتاحة لدى كارفور على عدد كبير من الأجهزة الكهربائية المتاحة لديهم تصل إلى 31%، حيث إن الأسعار الخاصة بهم تكون كما يلي:

شاشة فريش حجم 42 بوصة سمارت يصل سعرها إلى 10499 جنيهًا.

شاشة جاك حجم 42 بوصة سمارت يصل سعرها إلى 10199 جنيهًا.

شاشة سامسونج حجم 58 بوصة سمارت يصل سعرها إلى 19999 جنيهًا.

شاشة إل جي حجم 55 بوصة سمارت يصل سعرها إلى 22199 جنيهًا.

شاشة إل جي حجم 56 بوصة سمارت يصل سعرها إلى 27699 جنيهًا.

غسالة إل جي حجم 9 كيلو اوتوماتيك يصل سعرها إلى 27290 جنيهًا.

غسالة وايت بوينت حجم 8 كيلو فوق اوتوماتيك يصل سعرها إلى 9699 جنيهًا.

ما هي عروض كارفور على المواد الغذائية

بالتأكيد المواد الغذائية بشكل عام هي من ضمن السلع الأكثر استهلاكا واستخداما كما أنها تساعد على تقديم عروض قوية جدا وتخفيضات متميزة ومن ضمن المواد الغذائية التي نستفيد بها جميعا كل ما يلي: