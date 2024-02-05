لقاء ناري.. موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة في منافسات أمم أسيا 2023

وصل النشامي إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأسيوية، حيث يواجه في الدور النصف النهائي من البطولة منتخب كوريا الجنوبية، ونجد المواطنين والمواطنات من قارة آسيا يتساءلون عن موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة هذا اللقاء، وهذا كله نوافيكم به بتقرير اليوم.

موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية

غدًا الثلاثاء السادس من شهر فبراير من عام 2024 يواجه النشابي منتخب كوريا الجنوبية، حيث النصف النهائي من البطولة، وسوف يحتضن اللقاء أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي القطري، حيث بداية المباراة تنطلق الصافرة في الأوقات التالية:

الساعة 5:00 م بتوقيت القاهرة.

الساعة 6:00 م بتوقيت الرياض.

الساعة 7:00 م بتوقيت أبو ظبي.

ويُذكر أن المنتخب الأردني قد صعد للنصف النهائي بعد فوزه على منتخب طاجيكستان في الدور الربع النهائي، وفي نفس الدور تخطى المنتخب الكوري منتخب استراليا، ومتوقع أن يكون هذا اللقاء قوي للغاية.

القنوات الناقلة مباراة الأردن غدًا

وضحنا لكم موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية، وبالنسبة للقنوات الناقلة هذه المباراة، فمن المقرر أن يتم نقلها على عدد من القنوات الفضائية، حيث بين سبورتس والكأس القطرية اكسترا وSSC السعودية، بالإضافة لقناة أبو ظبي الرياضية، حيث يمكن متابعة المباراة على واحدة من القنوات السابقة.

وللعلم أن الفائز من هذا اللقاء سوف يواجه المتأهل من نصف النهائي بين إيران وقطر، على أن يتم إقامة الدور النهائي من البطولة يوم العاشر من شهر فبراير الجاري الساعة التاسعة مساء، لذا انتظروا لقاء غدًا وبعده اللقاء النهائي من البطولة.