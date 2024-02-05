دلوقتي استعلم .. رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

هناك طلاب كثيرة تتساءل عن موعد ظهور النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان التي يترقبونها بفارغ الصبر، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة من النتائج الهامة للغاية التي يريد الطلاب التعرف عليها، وفيما يلي سنرفق لكم طريقة استخراج تلك النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2024

نظرا لأن تلك النتيجة لها أهمية بالغة لدى المصريين ويهتمون كثير ا بمعرفتها حتى يعرفوا مصير أبنائهم في مسيرتهم التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة هي محط اهتمام عدد هائل من الطلاب وكذلك ذويهم خاصة أولياء أمورهم فهم يبحثون عن الربط الخاص بالنتيجة كل فترة زمنية وجيزة، وكما هو معروف أن أكثر من 27 ألف من الطلاب أدوا الامتحان في 303 لجنة، حيث أنه كما أقرت الوزارة، تبعا لمديرية التربية والتعليم أن اللواء أشرف عطية وهو محافظ أسوان يعتمد النتيجة في الساعات القادمة، مع انتهاء كل أعمال رصد الدرجات، لذلك سنعرض لكم الطرق التي تمكنكم من معرفة النتيجة في السطور القليلة التالية:

زر الموقع الالكتروني ومن ثم البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة أسوان من خلال هذا الرابط.

أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح في المكان المخصص له.

انقر على أيقونة استعلام.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

أقرت الوزارة أن مجموع الدرجات للشهادة الإعدادية تحديدا الترم الأول هو مائة واربعون درجة فقط لا غير ، فإن توزيع الدرجات على كل مادة سيكون كالتالي: