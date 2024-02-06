هســـة ⭕️ لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع ملازمنا mlazemna.com كل المحافظات وزارة التربية

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 لعموم المحافظات بلهفة لمعرفة الدرجات التى حصل عليها الطلاب بعد الجهد المبذول خلال فترة الاختبارات، و سنسرد كيفية الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر و بخطوات غاية في السهولة وبدون أي عناء على ولي الأمر، تابعوا التفاصيل في السطور القادمة.

طرق الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على مواكبة العصر الحديث، لذلك تقدم افضل الخدمات الإلكترونية التي تسهل العملية التعليمية و تعلى من جودتها سواء للطالب أو لولى الأمر، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج على النحو التالى:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من الرابط التالي هنا.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

تسجيل محافظة الطالب.

كذلك تسجيل الصف الدراسي الخاص بالطالب.

إدخال اسم الطالب كاملاً.

رقم الجلوس الخاص بالطالب.

التأكد من أن جميع بيانات الطالب صحيحة.

الضغط على زر البحث.

تظهر بعد عدة ثوانى النتيجة و يمكن طباعتها بكل سهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول العراق

هى مرحلة يلتحق بها الطالب بعد الابتدائية بمرحلة التعليم المتوسط الطلاب وتبدأ من عمر 12 الى عمر 15 عاماً و تنقسم الى ثلاث مراحل دراسية الصف الأول المتوسط، الصف الثاني المتوسط والصف، الثالث المتوسط، و يدرس الطالب العديد من العلوم و المعارف المبنية على أحدث نظم التعليم التي تواكب تحديات العصر ومتغيراته، بعدها يلتحق الطالب بالمرحلة التعليمية التى تؤهله للالتحاق بالجامعات.

أهم مواد نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

القرآن الكريم الدراسات الإسلامية ( الفقه). كذلك الدراسات الإسلامية ( التفسير). الدراسات الإسلامية ( التوحيد). ايضا الدراسات الإسلامية ( الحديث). لغتي الخالدة. الرياضيات. التجويد. الدراسات الإجتماعية والوطنية. اللغة الإنجليزية. الحاسب و تقنية المعلومات. التربية البدنية. التربية الفنية. المهارات الأسرية والحياتية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

بعدما اتم طلاب وطالبات الثالث متوسط الامتحانات في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك يوم ال 31 من الشهر، تزداد عمليات حول معرفة موعد صدور، حيث ان الطلاب في اجازة منتصف العام الان والتي بلغت مدتها نحو اربعة عشر يومًا، كما اكدت وزارة التربية العراقية علي ان عمليات تصحيح الأوراق لازالت مستمرة، وهناك احتمالات كبيرة في الكشف عنها خلال الاسبوع المقبل.