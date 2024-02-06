نتيجة 3 إعدادي…لينك نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الأول 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من النتائج المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ينتظرها الكثيرون من الطلاب على أحر من الجر وسط حالة من القلق والتوتر، ومنذ انتهاء فترة الاختبارات وينتظر الطلاب النتيجة للاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي خاضها، والتي سيتم الإعلان عنها رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وهذا بعد الانتهاء من كل عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ومن خلال موقعنا المتميز البديل نيوز نوافيكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

عمليات بحث مكثفة حالياً من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية لمعرفة أخر المستجدات الخاصة بموعد النتيجة ورابط الاستعلام عنها، وقد بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة منذ انتهاء الاختبارات في الفترة الأخيرة، وتعمل تلك اللجان على قدم وساق حتى تلك النتيجة في أقرب وقت أمام الطلاب، بالإضافة أنها تتخذ الدقة والشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي أزهري 2024

خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري في مصر، ويمكن بعدها استخراج النتيجة بكل سهولة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب بعد اعتمادها رسمياً من قبل وكيل الأزهر الشريف، وترفع النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويتم استخراجها بالخطوات التالي تتمثل في التالي:

على الطالب الدخول على بوابة الأزهر الشريف.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار أيقونة شهادة الإعدادية الأزهرية.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة بحث النتيجة.

نتيجة ثالثة إعدادي أزهري 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الجميع في انتظار الإعلان عنها قريباً جداً، حيث يرغب الطلاب في معرفة المجموع الذي يحصلون عليه في الترم الأول، فمجموع شهادة الإعدادية الأزهرية هو 225 يتم توزيعهم كالتالي:

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة الفقة 25 درجة.

مادة أصول الدين 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية الازهرية 2024

مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في مصر يزداد البحث بشكل كبير جدا البحث عن رابط الاستعلام عن النتيجة، حيث يعيش الطلاب الآن لحظات صعبة ومقلقة للغاية في انتظار الإعلان عن النتيجة، والاطمئنان على المجموع الذي حصل عليه الطلاب والذي يضمن لهم الحصول في نهاية العام على مجموع جيد يؤهله لدخول المرحلة الثانوية الأزهرية