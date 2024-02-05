ظهرت دلوقــت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كافة المراكز والمدارس

يهتم الكثير من الطلاب في الفترة الحالية بمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان حيث يحرص أولياء الأمور وأبنائهم على الحصول على أكبر الدرجات في هذه المرحلة، للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وقد قامت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ مدينة أسوان بإعتماد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، وأعلن أيضا وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عن نسبة النجاح على مستوى المحافظة، وأيضا عن طريقة الحصول علي النتيجة، كما سنوضح في الآتي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه قد تم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، التي قامت بكل شفافية ودقة، مؤكداً أنه تم إعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان منذ قليل من قبل المحافظ، و قد تم الإعلان عن أسماء الأوائل، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، معلنا أن نسبة النجاح على مستوى المحافظة وأن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحان هو 32129 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على على 163 لجنة في جميع الادارات التعليمية بمحافظة دمياط.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

يتكون المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي من 140 درجة للفصل الدراسي الأول، موزعين كالآتي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم : 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان

هناك عدة خطوات يجب إتباعها للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان، هذه الخطوات هي: