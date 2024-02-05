“بانت حالًا” نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسوان الترم الأول برقم الجلوس الآن عبر info.aswan.gov.eg و natiga4dk.net/aswan

ننشر لكم عبر موقعنا “البديل” نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسوان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة وأيضًا اللغات، وذلك بعد أن قام معالي محافظ أسوان باعتماد النتيجة، دعونا نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع النتيجة الرسمي التابع لمحافظة أسوان وأيضًا موقعنا “نتيجة نت”.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسوان

قام اليوم معالي محافظ أسوان باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للطلاب والطالبات بمحافظة أسوان، حيث نسبة النجاح وصلت إلى 77.7%، أما النتيجة للطلاب من ضعاف السمع والصم وصلت إلى 89.3%، والجدير بالذكر أن النتيجة اعتمدت اليوم، وسوف يتم استقبال التظلمات على النتيجة من أول يوم السبت القادم إن شاء الله، حيث عملية التظلم عل النتيجة متاحة لمدة أسبوعين، بينما النتيجة الآن متاحة على الموقع الرسمي لـ بوابة أسوان الإلكترونية وموقع نتيجة نت.

الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسوان

الآن بعد اعتماد النتيجة الخاصة بمحافظة أسوان، أصبحت النتيجة متاحة على الطلاب والطالبات، حيث خطوات استخراجها كالتالي:

عليك أن تتجه في البداية إلى موقعنا “ نتيجة نت ” الموجود على الشبكة، أو النقر على البوابة الإلكترونية لأسوان .

” الموجود على الشبكة، أو النقر على . اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن ثم إضافة رقم الجلوس الخاص بك عزيزي الطالب.

انقر على “اعرض النتيجة”.

تظهر بعدها النتيجة بكل المواد الدراسية.

لذا قوموا الآن بالاستعلام عن النتيجة، ومن ثم السبت القادم سيكون متاح أمامكم التظلم على أي مادة من المواد، حيث مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان تتولى مسؤولية استقبال طلبات الطلاب المتظلمين، وبعدها سيتم الرد عليك.