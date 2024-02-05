الوحش الجديد وصل بمواصفات مذهلة هاتف Redmi K70 Ultra

أعلنت شركة شاومي الصينية للأجهزة الذكية عن إطلاق هاتف Redmi K70 Ultra الجديد بمواصفات حصرية، حيث عملت الشركة على توفير عدد أكبر من المزايا لعملائها من خلال توفير مساحة تخزين أكبر وكاميرا أمامية وخلفية أكثر دقة، كما تم توفير الهاتف بسعر مناسب للمستهلكين بعد الإعلان عن طرحه في الأسواق العربية.

مواصفات هاتف Redmi K70 Ultra

فيما يلي أبرز مواصفات هاتف Redmi K70 Ultra الجديد، وذلك من خلال الجدول التالي:

وزن الهاتف: 198 جرام وأبعاد 160.5×74.3×8.1 مم.

الخامات الخارجية: بلاستيكية.

دعم شرائح الاتصال: تركيب شريحتين إتصال 5G.

دعم بطاقة الذاكرة: لا يدعم.

الشاشة: OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بيكسل وبجودة 1.5K

الواجهة: شاومي HyperOS مبنية على Android 14

مساحة التخزين: 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام او 1 تيرا مع 16 جيجا رام.

الرامات والذاكرة: نوع LPDDR 5X والذاكرة نوعها UFS 4.0

مميزات هاتف Redmi K70 Ultra

يوجد الكثير من المميزات في هاتف Redmi K70 Ultra بالإصدار الجديد، وهذه المميزات تتلخص في التالي:

دعم السماعات: لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

يدعم سماعات Stereo خارجية.

خاصية NFC ومستشعر IR Blaster للتحكم بالأجهزة الكهربائية.

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock.

البطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات.

ألوان الهاتف الأسود، الأبيض والفضي.

سعر هاتف Redmi K70 Ultra

يصل سعر هاتف Redmi K70 Ultra إلى 285 دولار أمريكي لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، و يُعادل 310 دولار أمريكي لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام، أما نسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام فيُعادل 370 دولار أمريكي.