هنا.. تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة بيبي كيدز التى تعد من أشهر القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، حيث تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يلبي احتياجات وفضول الصغار، كما تمتاز ببرامجها المتنوعة والموجهة للفئة العمرية الصغيرة، مما يسهم في تعزيز تطوير المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نعرض تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد وناسة بيبي كيدز على النايل وعرب سات

توفر قناة وناسة بيبي كيدز بيئة ترفيهية آمنة ومفيدة للأطفال، حيث يمكن للأهل الاطمئنان إلى أن برامج القناة تحقق فائدة تعليمية للصغار، وتردد القناة على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: هوت بيرد:

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد وناسة بيبي كيدز على جهازك

لضبط تردد قناة وناسه على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية: