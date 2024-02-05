ألف مبروك لكل الطلاب .. هنا لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2024 برقم الجلوس

مئات الآلاف من الطلاب والطلبة يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، علمًا أنه مع بداية الأسبوع الجاري بدأت مديريات التربية والتعليم لكافة المحافظات المصرية باعتماد النتيجة، علمًا بأن هذه النتيجة ترسم مستقبل الطلاب والطالبات، منذ قليل اعتمد محافظ أسوان النتيجة موضحة أن النجاح بلغ نسبة 77.7% أما نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم والبكم 89.3%، وأشار المهند محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن النتيجة سيتم الاستعلام عنها إلكترونيًا، خلال الأسطر التالية سنوضح الرابط الرسمي للاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2024

أعلن المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات 27 ألفا و115 طالبا وطالبة، نجح منهم 26 ألفا و710 طلاب وطالبات، وعدد من حصل على مجموع 50% أكثر 20 ألفا و748 طالبا وطالب، وأشار أنه من يوم السبت المقبل سوف يتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوم وأشار أن الاستعلام عن النتيجة سيكون بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2024

تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي نحياه الآن في جمهورية مصر العربية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بشكل إلكتروني وهذا خدم ملايين المواطنين، لذلك وفرت مديرية التربية والتعليم بأسوان رابط الاستعلام عن الشهادة الإعدادية وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: